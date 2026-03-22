Dodo fuori dal tunnel, il sorriso è tornato. Oggi l'esame più duro con Dimarco

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Fiorentina-Inter di questa sera vivrà di tanti duelli individuali in ogni porzione di campo. Ne parla stamani La Nazione, concentrandosi sugli scontri che andranno in scena nei vari reparti tra i big di entrambe le squadre. Tra questi, su tutti, spicca quello sulla corsia destra viola, dove Dodo agirà contro una furia come Dimarco. Il duello dei duelli, in una sfida da affrontare con il petto in fuori. Il brasiliano lo sa da giorni di essere uno degli aghi della bilancia del match. Di fronte il miglior quinto d’Italia. Probabilmente d’Europa. Numeri alla mano Dimarco non teme rivali. In stagione 7 reti e 15 assist, bottino da trequartista o attaccante. Insomma, giù di lì. Caratteristiche note, ma l’Inter riesce quasi sempre a dargli la possibilità di scendere sul binario. Batte i corner, le punizioni, fondamentalmente è un fattore quanto e forse più dei big offensivi nerazzurri.

Ma se c’è uno che può affrontare il duello individuale con fiducia quello è senza dubbio Dodo. L’esterno brasiliano è uscito dal tunnel nel quale era entrato con tutta la squadra. Il sorriso è tornato, la condizione pure. L’eurogol di Cremona lo ha celebrato a livello nazionale, anche se Ancelotti lo ha di nuovo escluso dai convocati del Brasile. Ci riproverà Dodo, sa di essere seguito e sa pure che le prossime convocazioni saranno quelle per il Mondiale. Un sogno, forse irraggiungibile. Ma ancora coltivabile. Passerà dalle prestazioni in viola di quest’ultima parte di stagione. E l’esame di oggi è di quelli sicuramente più importanti. Difficile da qui in avanti trovarsi di fronte un cliente più pericoloso di Dimarco.