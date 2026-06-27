Paratici non molla la pista Udogie: per la Gazzetta dello Sport il Tottenham chiede 40/50 milioni

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Il nome di Destiny Udogie potrebbe fare ritorno in Italia nel corso di questa sessione estiva di mercato. L'esterno del Tottenham è finito nel mirino della Fiorentina, che sta valutando il profilo dell'ex Udinese per rinforzare la fascia sinistra in vista della probabile partenza di Robin Gosens. La trattativa, però, si presenta tutt'altro che semplice.

Il club londinese, sottolinea la Gazzetta dello Sport, considera Udogie un giocatore di grande valore e, nei primi contatti con i viola, ha fatto sapere di essere disposto a trattare solo davanti a un'offerta tra i 40 e i 50 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo. Una richiesta ritenuta eccessiva dalla dirigenza gigliata. Per questo motivo Fabio Paratici sta studiando un'alternativa che possa avvicinare le parti. L'idea è quella di impostare l'operazione sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, eventualmente legato al raggiungimento di determinati obiettivi, così da ridurre l'impatto economico immediato dell'affare.