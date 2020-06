KUMBULLA, La Lazio ora si gode l'ex obiettivo viola

In attesa di capire se la Lazio potrà davvero lottare fino all'ultimo per lo scudetto, a Roma è già Kumbulla-mania. Come riporta questa mattina Tuttosport, a parziale compensazione dopo la beffa subita in rimonta con l’Atalanta, i tifosi laziali si sono subito consolati con l’ormai probabile acquisto per la super-difesa da Champions. Il difensore albanese classe 2000 è ad un passo dal sbarcare nella capitale dopo l’incontro di giovedì sera tra gli entourage biancocelesti e veronesi. Il giovane centrale - lo ricordiamo - è stato accostato anche alla Fiorentina prima degli affondi delle big italiane, disposte a mettere sul piatto cifre molto importanti.