Kouamé attende la Serie A, Sohm richiesto a Cremona e Dzeko all'estero: il punto in uscita

vedi letture

C'è tanto da fare anche in uscita nel mercato della Fiorentina, che sta provando a piazzare i tanti esuberi della rosa di Vanoli. In primis, è stato sistemato Pablo Marì, già ieri in viaggio verso l'Arabia Saudita dove lo aspetta Simone Inzaghi: lo spagnolo passerà all'Al Hilal e la sua cessione porterà ai viola 2 milioni di euro. Attende invece di piazzarsi altrove Christian Kouamé, richiesto da Valencia, Girona e Sampdoria ma speranzoso di una chiamata da un club di Serie A, afferma Tuttosport.

Ormai in dirittura d'arrivo, poi, il rientro anticipato di Mattia Viti al Nizza, prossimo poi allo spostamento a Genova sponda Sampdoria, con Martinelli. Sempre in Costa Azzurra vorrebbe accasarsi Amir Richardson, il cui trasferimento però sta diventando problematico visto che i francesi devono prima sfoltire la propria rosa, rallentando le cose per il marocchino. Infine, la Cremonese ha chiesto Simon Sohm in prestito; il Cagliari vuole prendere una volta per tutte Nicolussi Caviglia e la Fiorentina vorrebbe far uscire Edin Dzeko, destinato all'estero viste le richieste d'ingaggio alte.