Ecco l'immagine di Pablo Marì a Peretola: il giocatore raggiunge Inzaghi

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:32
di Redazione FV

Pablo Marì è partito in questi minuti alla volta dell'Arabia, dall'aeroporto di Peretola, dopo aver salutato i compagni e lasciato dunque il ritiro della Fiorentina. Come riportato da FirenzeViola in queste ore, lo spagnolo lascia definitivamente la Fiorentina per andare all'Al Hilal di Simone Inzaghi, dove lo aspettano per le visite mediche. Ecco la foto di FirenzeViola.