Ecco l'immagine di Pablo Marì a Peretola: il giocatore raggiunge Inzaghi
Pablo Marì è partito in questi minuti alla volta dell'Arabia, dall'aeroporto di Peretola, dopo aver salutato i compagni e lasciato dunque il ritiro della Fiorentina. Come riportato da FirenzeViola in queste ore, lo spagnolo lascia definitivamente la Fiorentina per andare all'Al Hilal di Simone Inzaghi, dove lo aspettano per le visite mediche. Ecco la foto di FirenzeViola.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
