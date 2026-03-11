Qui Cremonese, Nicola ritrova Terracciano. Con la Fiorentina Vardy in panchina?
La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla Cremonese a 5 giorni dalla sfida salvezza contro la Fiorentina. Le scorie dello scontro diretto perso a Lecce, con la coda velenosa del rigore non fischiato a Sanabria, introducono la Cremonese a un’altra settimana di passione. I grigiorossi devono chiudere il lungo digiuno (14 partite senza vittoria) per non farsi drammaticamente staccare.
Nicola, la cui panchina in caso di sconfitta traballerebbe davvero, ritrova un giocatore indispensabile: Terracciano rientra dal turno di squalifica, andando a coprire la voragine che si è creata a destra. Probabile che il tecnico riparta dall’usuale 3- 5-2. Di certo senza Pezzella (squalificato), magari con Djuric al centro dell’attacco per Vardy che al momento può essere considerato al massimo un’opzione di rincorsa.
