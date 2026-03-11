Chi gioca in attacco col Rakow? Fabbian o Braschi, nel nome di Batigol
La Nazione oggi in edicola fa il punto sulle possibili scelte di Vanoli in attacco per affrontare il Rakow domani in Conference League. Perché alla certezza dell'assenza di Kean si aggiunge anche la voglia di far riposare Piccoli che dunque potrebbe sedersi in panchina e lasciare spazio a qualcun altro. Sì, ma a chi?
Secondo il quotidiano è forte la possibilità di vedere Fabbian come falso nueve visto che a Bologna ha dimostrato di saper trovare la porta quando è in area. Altrimenti c'è Riccardo Braschi dalla Primavera: il giovane attaccante classe 2006 con i baby viola ha segnato 15 gol ed è una punta centrale fisicata con un destro molto potente. Potrebbe dunque toccare a lui, così da accendere quella mitraglia stile Batistuta con cui Braschi ama festeggiare i suoi gol.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati