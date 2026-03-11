FirenzeViola Fabbian, tocca a te. Altra chance, ma serve una scossa. Per Gattuso è simile a Frattesi

"E' uno alla McKennie o alla Frattesi". Le parole di Franco Colomba, allenatore esperto e grande conoscitore del Bologna, ci rassicurano e ci danno speranza su Giovanni Fabbian, uno dei colpi del mercato invernale che ancora devono emergere. Anche il ct Gattuso, quando lo ha convocato in Nazionale nei mesi scorsi disse più o meno le stesse cose: "Penso che sia molto simile a Frattesi, riempie bene l'area e ha fisicità". Tanti bei complimenti, ma ora più che mai tocca a lui. Questo deve assolutamente essere il suo momento. Dopo un mese e mezzo dal suo arrivo a Firenze occorre iniziare a vedere le sue qualità e anche la capacità di prendersi qualche iniziativa: quella di domani per lui in Conference è davvero un'ottima chance contro il Rakow.

La spesa dei viola - Quindici milioni di euro è la cifra che la Fiorentina si è impegnata a versare per lui nelle casse del Bologna in caso di salvezza. Una somma in effetti notevole ma nello stesso tempo c'era anche la sensazione generale che quello potesse essere (e possa ancora essere) un colpo molto interessante per il presente e per il futuro. Del resto, con la maglia dei rossoblù ha realizzato dieci gol in 71 presenze in campionato (nella prima stagione 5 reti in 27 partite) e l'anno passato è stato definito uomo in più per il Bologna di Italiano. Finora è forse rimasto inghiottito dalle difficoltà generali della Fiorentina e non ha trovato continuità: in campionato è stato schierato da titolare una sola volta, contro il Napoli, peraltro in un centrocampo difficilmente riproponibile, completato da Fagioli e Brescianini. A Firenze in totale sono state nove le sue presenze totali e quando è stato impiegato è sembrato ancora avulso dal gioco: in molti si chiedono soprattutto quale sia la sua vera collocazione tattica.

Il ruolo - Abbiamo girato la domanda a Franco Colomba, che ha sempre seguito i rossoblù: "E' un giocatore che recupera palloni e apre sugli esterni e poi sui cross e sui corner ha tempi d'inserimento ottimi. La sua caratteristica migliore è quella di arrivare da dietro, alla McKennie. E' anche un po' come Frattesi, ha la gamba per fare le due fasi. E' un interno destro, può giocare anche dietro la punta, andando a marcare il regista avversario per poi buttarsi dentro". Insomma a partire da domani sono tanti gli obiettivi di Fabbian: iniziare a far vedere di poter diventare anche a Firenze un uomo in più, trovare più spazio in campionato e magari riproporsi anche in chiave Nazionale, vista la considerazione del commissario tecnico. Il punto di riferimento come calciatore per Fabbian è Barella, ma adesso è sufficiente che torni ad essere il vero Fabbian. E' forse necessario fargli riacquistare un po' di fiducia in se stesso, poi potrà (speriamo) spiccare il volo.