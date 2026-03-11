FirenzeViola Braschi e i suo fratelli: Fiorentina-Rakow vetrina per tanti giovani

Dopo la conferenza odierna di Paolo Vanoli le cose saranno più chiare, ma la possibilità che Fiorentina-Rakow diventi una vetrina per tanti giovani viola sono molto alte. Troppo importante mantenere il focus sul campionato vista la delicata sfida di Cremona, il tecnico viola insieme al suo staff stanno valutando come far riposare i titolari e una delle opzioni principali sarà quella di schierare tanti classe 2005, 2006 o addirittura 2007 in rosa o pescati dalla Primavera.

Una difesa appena ventenne

Il reparto che più di tutti potrebbe veder abbassata la propria età è la difesa, perché la Fiorentina rischia di giocare con un reparto in cui il veterano è Pietro Comuzzo, classe 2005. Con lui in coppia centrale potrebbe giocare Eddy Kouadio, classe 2006 già lanciato in campo sia da Pioli che da Vanoli in stagione. E sulle fasce? Spazio quasi sicuramente a Fortini e sull'altra fascia possibile inserimento di Balbo, entrambi 2006. Per un reparto la cui media d'età sarebbe di 20 anni.

Le chance per Deli e Bonanno, ma soprattutto per Braschi

A centrocampo Vanoli potrebbe affidarsi all'usato sicuro Mandragora (1997) che sarebbe un vero e proprio veterano in campo, in un reparto con Ndour (2004) e Fabbian (2003) che non sono invece proprio due giocatori in là con l'età, anzi. Ma c'è curiosità per vedere se l'allenatore gigliato proverà ad affidarsi a Deli (2006) e Bonanno (2007), due talenti della Primavera che sperano di poter esordire in maglia viola almeno a partita in corso. Così come lo spera Riccardo Braschi, 2006 cresciuto nel settore giovanile viola e con il viola nel sangue. A lui potrebbero essere affidate le chiavi dell'attacco così da far riposare Piccoli.