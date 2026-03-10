L'Inter e i rientri. Subito Thuram-Dumfries, con la Fiorentina Calhanoglu-Lautaro

Oggi alle 12:10
Redazione FV

L'Inter aspetta rinforzi per rialzare la testa e arrivare alla vittoria dello Scudetto, messa in discussione dal derby perso domenica contro il Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono attesi dei rientri già a partire dalla partita contro l'Atalanta, nella quale torneranno Thuram, escluso dal derby per una tonsillite e Denzel Dumfries che sta lavorando per riprendere un posto da titolare dopo quattro mesi.

Non Calhanoglu, che si è fermato di nuovo per un problema all'adduttore e dovrebbe tornare il 22 in casa della Fiorentina. Una gara in cui spera di esserci anche Lautaro Martinez, atteso in gruppo la prossima settimana.