Fiorentina, che fastidio l'infortunio di Solomon: ecco quando può rientrare

Fiorentina, che fastidio l'infortunio di Solomon: ecco quando può rientrareFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:39Rassegna stampa
di Redazione FV

Secondo quanto scrive stamani La Nazione, la cosa che più di altre ha dato fastidio alla Fiorentina nelle ultime settimane c'è stato l'infortunio muscolare di Manor Solomon in una partita che neanche avrebbe dovuto giocare, il ritorno dei playoff di Conference contro lo Jagiellonia. L'israeliano se tutto andrà bene ritornerà dopo la sosta, il 4 aprile a Verona, riporta il quotidiano. Tutto questo basterebbe a spiegare con che spirito i viola affronteranno gli ottavi contro il Rakow: il diktat per la doppia sfida è quello di risparmiare i titolari ed evitare infortuni.