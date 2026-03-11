Gudmundsson non segna dal 7 gennaio. Deve cambiare marcia

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi si concentra su Albert Gudmundsson e sulla stagione dell'islandese di cui fin qui si è visto molto poco. Il numero 10 viola è solo il fantasma del calciatore ammirato a Genova e attualmente conta quattro gol e tre assist in 24 presenze in campionato. La Fiorentina ci ha messo del suo nello scarso rendimento di Gud, scrive il quotidiano, perché i problemi collettivi influenzano ovviamente anche il singolo, ma questo non giustifica il fatto che da almeno un mese non riesca ad incidere.

L'ultimo gol risale al 7 gennaio contro la Lazio, gli assist invece a Milan e Bologna nelle partite successive. Per il finale di stagione serve un altro calciatore, che ritrovi la forma migliore e soprattutto la capacità di cambiare le partite.