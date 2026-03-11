Alla scoperta del Rakow, dal cugino di Haaland al nipote di Tudor fino a Repka
L'edizione odierna de La Nazione ricostruisce la storia del Rakow, squadra di Czestochowa che affronterà la Fiorentina in Conference League negli ottavi di finale che prenderanno il via domani. Una squadra ultracentenaria che è salita alla ribalta solamente negli ultimi anni. Le soddisfazioni migliori tra il 2020 e il 2023, oggi ha una rosa da 42 milioni di euro, più o meno 200 in meno rispetto alla Fiorentina. I ragazzi di Tomczyk stanno onorando il cammino europeo. Secondi a sorpresa nella League Phase, senza mai perdere e con sole due reti subite.
Spicca il norvegese Brunes, 20 gol in stagione e cugino di Erling Haaland. C’è il nipote di Igor Tudor, Fran, oltre al difensore ex Verona Pawel Dawidowicz. Ad agire sul manto erboso del Franchi tornerà un ‘romantico’ Repka, che però non è parente dell’ex difensore viola.
