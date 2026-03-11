Kean nei giorni scorsi ha svolto una visita specialistica. Non ci sono certezze

Nei giorni scorsi Moise Kean si è sottoposto a una visita specialistica e a cure specifiche per capire e provare a risolvere il problema alla tibia, rivela stamani il Corriere Fiorentino. Per ora però l'infortunio resta e lo staff medico — a oggi — non sa se potrà metterlo a disposizione di Vanoli in vista di lunedì. Intorno alla punta anche della Nazionale insomma la sensazione sempre più forte è che anche questa sarà una settimana simile a quella passata, quando fino a domenica mattina Kean è stato sottoposto a test sul campo per provare a entrare almeno tra i convocati.