Tre squadre interessate all'attaccante viola Kouame: ecco quali sono
FirenzeViola.it
L'attaccante della Fiorentina Christian Kouame è tornato in campo da qualche settimana ma dopo il primo spezzone e la prima maglia da titolare sulla fascia, Vanoli non gli ha dato più spazio. Il giocatore comunque ha diverse squadre, all'estero e in Italia, che hanno chiesto informazioni su di lui. Si tratta di Girona e Valencia in Spagna e della Sampdoria in serie B. I doriani tra l'altro hanno discorsi di mercato aperti con la la Fiorentina grazie al prestito di Martinelli concretizzatosi ad inizio settimana. Lo scrive Tuttomercatoweb.
