Il Milan vuole Kean ma non pagando la clausola: chiederà quanto costa (di nuovo)

C'è Moise Kean in cima alla lista dei desideri del Milan. Lo scrive stamani La Gazzetta dello Sport che spiega come i rossoneri siano alla ricerca di un 9 da dare a Max Allegri a partire dall'estate. Il giocatore della Fiorentina rispetta molti tratti dell'identikit stilato con la dirigenza, a parte il prezzo della clausola da 62 milioni di euro. Ma dopo una stagione del genere, la clausola ha un peso relativo - scrive la rosea - perché la cifra non rispecchia l'attuale valore del calciatore. Il prezzo è dunque scontabile e il Milan riproverà a capire di quanto: lo aveva già fatto nelle scorse sessioni di mercato (quando il valore della clausola era più basso di dieci milioni) e lo farà anche nelle prossime settimane.

Kean e Allegri hanno condiviso assieme già tre stagioni ai tempi della Juventus, e a Milano l'attaccante troverebbe anche l'amico Leao. Per il Milan le alternative a Kean ad oggi sono Guirassy ed eventualmente Vlahovic se non dovesse rinnovare con la Juventus.