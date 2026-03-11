La Juventus cerca un portiere low cost ed esperto: occhi su De Gea

Tuttosport oggi in edicola insiste: c'è anche David De Gea nella lista dei portieri della Juventus per la prossima stagione. Di Gregorio è stato bocciato dopo una stagione negativa e Spalletti ha chiesto un altro profilo di caratura internazionale e sicuro affidamento, per questo il club bianconero si sarebbe già mosso con i primi contatti per i possibili profili che stanno venendo monitorati.

Tra questi, oltre ad Alisson in uscita dal Liverpool - ma richiederebbe comunque un grosso esborso economico - c'è il portiere spagnolo che potrebbe lasciare la Fiorentina nonostante il rinnovo triennale firmato solo la scorsa estate a 3 milioni a stagione. Ancora è presto ma il profilo che sta cercando la Juventus per la porta è chiaro: possibilmente low cost (Carnesecchi costa 40 milioni e per questo è irraggiungibile) e che abbia le spalle larghe per reggere le pressioni di una piazza importante come quella bianconera che intanto vuole raggiungere la Champions League la prossima stagione, poi costruire la nuova squadra da dare a Spalletti.