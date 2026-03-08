FirenzeViola Fiorentina-Parma 0-0, i viola non vanno oltre il pari tra i fischi del Franchi

Una brutta Fiorentina non va oltre lo 0-0 allo Stadio Artemio Franchi contro il Parma di Carlos Cuesta. La squadra di Paolo Vanoli, chiamata a reagire dopo i due ko consecutivi tra Conference League e campionato ha sin da subito dato la sensazione di non aver approcciato nel modo corretto la partita, ed il primo tempo con zero conclusioni in porta lo ha testimoniato.

Nella ripresa la situazione offensiva della squadra gigliata è migliorata con prima una buona occasione non sfruttata da Fagioli su assist di Mandragora e poi un clamoroso gol divorato da un'insufficiente Piccoli a due passi dalla porta. Nel finale i viola hanno provato a scardinare il blocco difensivo basso dei crociati, senza però rendersi più pericolosi.