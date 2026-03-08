FirenzeViola
Fiorentina-Parma 0-0, i viola non vanno oltre il pari tra i fischi del Franchi
Una brutta Fiorentina non va oltre lo 0-0 allo Stadio Artemio Franchi contro il Parma di Carlos Cuesta. La squadra di Paolo Vanoli, chiamata a reagire dopo i due ko consecutivi tra Conference League e campionato ha sin da subito dato la sensazione di non aver approcciato nel modo corretto la partita, ed il primo tempo con zero conclusioni in porta lo ha testimoniato.
Nella ripresa la situazione offensiva della squadra gigliata è migliorata con prima una buona occasione non sfruttata da Fagioli su assist di Mandragora e poi un clamoroso gol divorato da un'insufficiente Piccoli a due passi dalla porta. Nel finale i viola hanno provato a scardinare il blocco difensivo basso dei crociati, senza però rendersi più pericolosi.
Vanoli per conquistare la salvezza poi si cambia. Sarri, De Zerbi e Grosso diversi ma giusti. Ripartirei da Fagioli, Brescianini, Gosens, Ranieri, Solomon e se possibile Kean. Via Gud, Dodo e Piccoli
Vanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in mano
Alberto PolverosiLe concorrenti per la salvezza perdono, ma si battono. La Fiorentina perde e basta. Contro il Parma deve ritrovare l'orgoglio senza pensare che si salverà solo grazie al suo nome
Luca CalamaiVanoli per conquistare la salvezza poi si cambia. Sarri, De Zerbi e Grosso diversi ma giusti. Ripartirei da Fagioli, Brescianini, Gosens, Ranieri, Solomon e se possibile Kean. Via Gud, Dodo e Piccoli
Andrea GiannattasioViola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling (interno) della Fiorentina
