I tifosi non mollano la Fiorentina. Hanno capito la straordinarietà del momento

Un'analisi del Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola sottolinea come ci sia una buona notizia nella stagione balorda di questa Fiorentina: nonostante tutto, l'ambiente sembra unito. Al di là della logica frustrazione per i risultati di un'annata che, comunque vada, rappresenterà un unicum nella centenaria storia gigliata, la Curva Fiesole è stata sempre accanto ai propri calciatori. Complice uno stadio a capienza ridotta e probabilmente anche le trasferte bloccate per i tifosi residenti a Firenze, il popolo fiorentino ha quasi sempre riposto presente non lasciando mai da sola la squadra e soprattutto ha compreso la straordinarietà del momento non contestando in maniera violenta una squadra che ha regalato soprattutto dispiaceri in questa stagione.

Il clima 'comprensivo', salvo tracolli a Cremona, ci sarà anche in occasione della prossima gara di campionato che ospiterà il Franchi: domenica 22 marzo, Fiorentina-Inter, un incrocio che, visto anche il blasone dell'avversario e i tanti tifosi nerazzurri residenti in Toscana, potrebbe portare al secondo sold out dell'anno