Bozza di accordo Comune-Fiorentina per il Franchi: 85 milioni sul piatto

vedi letture

Cinquantacinque milioni a testa, più eventualmente altri 30 per opere di abbellimento. Come riporta stamani il Corriere Fiorentino, è questa la cifra in ballo nella bozza di accordo tra il Comune di Firenze e la Fiorentina per il nuovo Franchi. La società viola potrebbe presentare presto una proposta di partecipazione al project financing che permetterà ad Arup e agli operai di lavorare anche sul lotto 2 del cantiere e quindi di portare a termine il restyling.

La sindaca Funaro dovrà presentare a UEFA e FIGC entro luglio le coperture finanziarie del nuovo Franchi per poter ospitare Euro 2032 e la Fiorentina ha fretta di chiudere la partita. Il dg Ferrari in queste settimane ha informato Giuseppe Commisso sull'intricata questione Franchi, aggiornando il figlio che conosceva meno cose rispetto a Rocco. Il sì definitivo dagli USA non è ancora arrivato ma l'accelerata verso l'auspicata fumata bianca c'è stata.

Con il Comune si lavora anche per trovare la quadra sulla concessione: i viola la vorrebbero più lunga e meno onerosa possibile, anche perché il club si è reso disponibile a pagare anche gli oneri sulle opere accessorie (per un totale di 30 milioni) come gli sky box, le vip lounge e simili. Altra cosa fondamentale, per dirla alla Rocco, il total control. Ovvero la possibilità dei viola di controllare costi e tempi del secondo lotto: da qui la proposta di mettere qualche euro in più rispetto ai 55 pattuiti, in modo da avere una percentuale maggiore di spese nei lavori in questione e controllarne meglio l’operatività.