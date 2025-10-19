Kean titolare a sorpresa, dietro di lui Fazzini e Gudmundsson: dietro ok Pongracic

vedi letture

La Nazione oggi in edicola fa il punto sulle possibili scelte di formazione di Stefano Pioli in vista della sfida di questa sera a San Siro contro il Milan. La copertina ovviamente se la prende Moise Kean. Il centravanti azzurro è stato convocato e con buone probabilità partirà pure titolare. Solo una settimana fa, dopo la distorsione alla caviglia subita in nazionale, il suo impiego contro il Milan sembrava molto complicato, oggi invece è lui il favorito per guidare l'attacco viola.

Per il resto davanti a De Gea ci saranno Pongracic, Marì e Ranieri con Dodo, che ha recuperato dal problemino subito contro la Roma, e Gosens sulle fasce. In mezzo al campo Mandragora farà coppia con Nicolussi caviglia, mentre alle spalle di Kean ci saranno Gudmundsson e Fazzini. Convocato Sohm dopo la fascite plantare che lo aveva costretto a saltare le ultime due sfide con i viola e gli impegni con la nazionale svizzera, mentre è out per una lombalgia e per residui influenzali Richardson.