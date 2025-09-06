Kean premiato dai quotidiani: con l'Estonia prestazione da 7 in pagella, i giudizi

Ieri sera, nella vittoria dell'Italia per 5-0 contro l'Estonia, è andato a segno anche Moise Kean, che ha giocato praticamente quasi tutta la partita, uscendo solamente a 5 minuti dalla fine. Questa mattina i quotidiani premiano la prestazione dell'attaccante viola con dei bei voti e giudizi. Per Tuttosport, il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport la sua partita è stata da 7 in pagella. Si propone spesso come centravanti boa, fa la sponda per Politano in due occasioni, cerca di aprire la cassaforte estone.

Ci riesce di testa, poi colpisce un palo. Per la rosea non è notte di gloria totale, ma per lui c'è la medaglia per il gol che ha aperto la gara. Infine anche per La Nazione è da 7: l’impegno c’è, l’imprecisione gli toglie un bottino rotondo, tra due svirgolate e un palo che è un gol mangiato, ma con Retegui si intende a meraviglia.