FirenzeViola Il 2026 del Franchi, i lavori da eseguire per rispettare le scadenze

vedi letture

L'arrivo del nuovo anno sarà fondamentale, oltre che per le sorti sportive della Fiorentina, anche per i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi.

Il cronoprogramma della terza variante ai cantieri approvato a inizio dicembre, necessario per consentire ai viola di restare a giocare nel loro storico impianto, indica precise scadenze di inizio e fine lavori per le opere che, una volta ultimate, metteranno a disposizione dei tifosi la nuova curva Fiesole, metà Maratona e Tribuna laterale. Questi settori saranno tutti coperti e la parte ammodernata sarà completamente funzionale e indipendente dai restanti settori per i quali, dal 2027 inoltrato, inizierà la ristrutturazione che dovrebbe completarsi entro il 2029. Dovrebbe.

Ma torniamo al nuovo anno.

Dal 7 gennaio 2026 inizieranno a essere posizionate le strutture prefabbricate del «catino» della nuova curva Fiesole e pochi giorni dopo le pile provvisorie della copertura. A fine mese sarà la volta degli impianti (idrico-sanitari, elettrici, meccanici, eccetera). Febbraio sarà il mese delle fondazioni a sostegno della copertura, delle scale di accesso agli spalti e delle opere esterne lato Fiesole e Maratona (nord). A fine marzo dovrebbe iniziare il montaggio delle strutture principali della copertura, per la quale nel giugno-luglio successivo inizieranno a essere montati rivestimenti e controsoffitti. Sempre in luglio ci si dedicherà agli impianti speciali e sportivi lato Fiesole (illuminazione, audio, eccetera) e alle opere esterne e interne in Maratona. Ad agosto inizierà l'allestimento delle centrali degli impianti e alla fine del mese sarà la volta del completamento della copertura che dovrebbe concludersi a fine settembre. A ottobre toccherà alle opere civili (facciate e involucri) della Maratona nord, da novembre si posizioneranno i prefabbricati secondari della Fiesole. A dicembre 2026 toccherà agli interventi di finitura in Fiesole e Maratona.

L'obiettivo è completare il lotto dei lavori entro il 30 aprile 2027, comprese le prove di verifica e funzionalità. Per consentire di effettuare gli interventi sarà necessario espandere il cantiere esterno allo stadio: da gennaio si allargherà nella zona ora occupata dal mercato rionale, a metà marzo lungo viale Fanti (tra Fiesole e Tribuna) e da giugno in piazzale Campioni del '56.

Oltre alla costruzione, il 2026 sarà un anno fondamentale in chiave Euro 2032. Firenze ha presentato la candidatura per essere tra una delle cinque città italiane che si divideranno assieme alla Turchia i campionati continentali. Entro il 31 luglio il Comune dovrà consegnare tutta la documentazione necessaria, comprensiva del progetto di completamento di tutti i lavori di ammodernamento e le coperture finanziarie da cui attingere per realizzarlo. La stima dei costi complessivi (primo e secondo lotto) è di 265 milioni, ne mancano all'appello 60 e ci sono 7 mesi per trovarli: o attraverso il supporto di Commisso, o con mutui da ripagarsi attraverso il canone di concessione del nuovo Franchi. Buon anno e buona ricerca!