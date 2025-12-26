I convocati di Vanoli per Parma-Fiorentina: torna Gosens, Richardson out dopo le dichiarazioni a L'Equipe
Sono stati diramati i 22 convocati di Vanoli per la partita di domani contro il Parma. Torna a disposizione Robin Gosens, mentre oltre agli indisponibili Fazzini e Pablo Marì e allo squalificato Ranieri, niente convocazione anche per Richardson, out dopo l'intervista non autorizzata rilasciata nelle scorse ore a L'Equipe. Ecco la lista completa:
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli
Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kospo, Kouadio, Parisi, Pongracic, Viti
Centrocampisti: Fagioli, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Sohm
Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Kouame, Piccoli
