I convocati di Vanoli per Parma-Fiorentina: torna Gosens, Richardson out dopo le dichiarazioni a L'Equipe

I convocati di Vanoli per Parma-Fiorentina: torna Gosens, Richardson out dopo le dichiarazioni a L'EquipeFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:26Primo Piano
di Redazione FV

Sono stati diramati i 22 convocati di Vanoli per la partita di domani contro il Parma. Torna a disposizione Robin Gosens, mentre oltre agli indisponibili Fazzini e Pablo Marì e allo squalificato Ranieri, niente convocazione anche per Richardson, out dopo l'intervista non autorizzata rilasciata nelle scorse ore a L'Equipe. Ecco la lista completa: 

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli

Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kospo, Kouadio, Parisi, Pongracic, Viti

Centrocampisti: Fagioli, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Sohm

Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Kouame, Piccoli