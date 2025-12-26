Niente dichiarazioni nemmeno contro il Parma: prosegue il silenzio stampa della Fiorentina

Niente dichiarazioni nemmeno contro il Parma: prosegue il silenzio stampa della FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 19:23Primo Piano
di Redazione FV
fonte Alessandro Di Nardo

Prosegue il silenzio stampa della Fiorentina iniziato dopo la sconfitta interna col Verona e proseguito anche in seguito alla vittoria contro l'Udinese. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola, anche a margine e dopo la gara di domani contro il Parma, nessun tesserato della Fiorentina prenderà la parola. Una scelta confermata in attesa di una vera e propria svolta che potrebbe arrivare solo con una bella conferma anche al Tardini