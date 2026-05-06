Kean, dopo la lunga assenza il ritorno: il dolore alla tibia sembra sparito

vedi letture

Il Corriere Fiorentino analizza l'annata di Moise Kean: mille problemi, altrettante complicazioni. Il riferimento non è (solo) alla Fiorentina, ma anche e soprattutto a lui. Certo, stavolta per fortuna non c’è di mezzo né un infortunio né chissà quale problema. Anzi. Il fatto è che anche in occasione del più lieto evento possibile (la nascita di un figlio) la storia non è andata come inizialmente previsto e programmato. Dopo essere diventato padre per la seconda volta, Kean ha fatto ritorno a Firenze con un obiettivo ben preciso in testa: mettersi finalmente a disposizione di Paolo Vanoli e della squadra.

La lunga assenza forzata infatti (non gioca dal 4 aprile a Verona), unita alla gestione conservativa di questo mese abbondante, hanno fatto sì che l’infiammazione alla tibia si riducesse fin quasi a scomparire anche se con infortuni di questo tipo si è sempre costretti a vivere alla giornata. Non si può escludere a priori insomma che forzando e aumentando i carichi di lavoro il dolore torni a farsi sentire. E sia chiaro: in quel caso, visto il precedente della caviglia, prevarrà la cautela. Certo è che tornare in campo servirebbe a tutti. A lui, prima di tutto, e alla Fiorentina. Perché per programmare il futuro servono certezze e va da sé che qualsiasi considerazione o qualsiasi eventuale trattativa per una cessione non può che partire dalla valutazione del suo stato di salute.