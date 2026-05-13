Calcio in lutto per la morte di Paolo Ricci: era il presidente della Floriagafir

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Il calcio fiorentino e toscano è in lutto per la scomparsa di Paolo Ricci, uno dei suoi personaggi storici. Ricci, classe 1951, era presidente della Floriagafir, società del viale Malta al Campo di Marte, stimato e apprezzato per la sua competenza e professionalità calcistica. Di grande affetto e partecipazione le parole della dirigenza dei club Floriagafir e Floria che collaborano a stretto contatto: "Un abbraccio infinito per la perdita del nostro presidente Paolo Ricci ,che è stato il cuore pulsante, l’anima e il fulcro di un intero panorama calcistico. Un uomo fantastico a cui tutti hanno voluto bene per la sua passione instancabile, la sua integrità e quel sorriso che non mancava mai sui campi di Firenze.

Di rilievo il suo impegno per i giovani e per la crescita del nostro sport. Il suo ricordo continuerà a vivere in ogni pallone che rotola al campo ‘Grazzini’ e in ogni ragazzo che indosserà i colori sociali. Ciao Paolo, continueremo a correre anche per te. Sentite condoglianze alla famiglia".