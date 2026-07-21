FirenzeViola La Fiorentina pensa a Lucca in caso di cessione di Roberto Piccoli

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Roberto Piccoli potrebbe lasciare la Fiorentina dopo una sola stagione: occhi puntati su Lorenzo Lucca per l'eventuale sostituzione

In caso di cessione di Roberto Piccoli nel corso del mercato estivo, la Fiorentina potrebbe muoversi per Lorenzo Lucca. L'attaccante di proprietà del Napoli, dopo la fallimentare esperienza in Premier League con la maglia del Nottingham Forest, pare essere uno degli esuberi dell'estate azzurra e i viola ci stanno pensando in caso di addio dell'ex punta del Cagliari.

Piccoli tra i cedibili: piace alla Lazio

Piccoli si è messo regolarmente a disposizione di Grosso in questo avvio di stagione ma il suo futuro in viola è tutt'altro che certo. L'attaccante è uno dei nomi per l'attacco della Lazio e non solo e se il suo addio dovesse diventare realtà, tra i nomi valutati da Paratici ritorna proprio quello di Lucca, accostato alla Fiorentina ai tempi del Pisa.

Lucca una promessa mancata in cerca di rilancio

Lucca, classe 2000, sembrava una delle principali promesse del calcio italiano, tanto che da ct, Mancini lo aveva preso in considerazione anche in Serie B. Poi la parabola è stata discendente e il talento intravisto a inizio carriera non è stato confermato successivamente. Adesso potrebbe essere un nome valido come alternativa offensiva per la squadra di Grosso, ma solo e soltanto in caso di cessione di Piccoli.