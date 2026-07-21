Soulé-Fiorentina, primi contatti tra le parti. Per la Roma l'argentino è in vendita

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Matias Soule e la Fiorentina, una pista di mercato che potrebbe presto surriscaldarsi. A tornare sull'interesse dei viola per il fantasista giallorosso è TMW, scrivendo che l'entourage dell'argentino sta parlando con il club gigliato per provare ad arrivare a un accordo, non semplice da mettere in piedi. Attualmente, alla Roma, Soule guadagna 2,5 milioni di euro a stagione, una cifra alta per la Fiorentina ma non impossibile da raggiungere e proprio per questo le parti sono al lavoro per cercare l'intesa.

Se poi la Fiorentina e Soulé dovessero trovare l'accordo contrattuale, la dirigenza dei Commisso dovrebbe poi parlare con la Roma per il cartellino. Per i capitolini il giocatore è sul mercato, sarebbe una cessione utile a far cassa e poter intervenire ancora sul mercato. Nei prossimi giorni i colloqui proseguiranno, con Soule che preferirebbe magari un'esperienza all'estero, in Premier League, senza che però nessun club inglese sia stato a bussare alla porta né del giocatore né della Roma.