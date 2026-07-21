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CSC Flash, contatti coi procuratori di Soulé. Il Como su Kean

CSC Flash, contatti coi procuratori di Soulé. Il Como su KeanFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:18Primo Piano
di Niccolò Santi

Nuovo appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di calciomercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.

Il Como su Kean

Il Como ha chiesto informazioni ai procuratori di Kean: la risposta è stata che il giocatore sta bene a Firenze ma che per 40 milioni si può trattare. Da capire se ci saranno sviluppi concreti

Contatti per Soulé

La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Soulé che è in rotta con la Roma. Servirebbero 30 milioni se i viola lo volessero portare a casa. 

Joao Mario caldo

Il terzino della Juve è un obiettivo concreto ma prima bisognerà cedere Dodo e/o Fortini. Il primo è in trattativa con la Roma, il secondo può andare al Torino. Per Joao Mario si potrebbe proporre il prestito con diritto.

Distefano all’Empoli

Distefano ha salutato la Fiorentina: si trasferisce all’Empoli per 200 mila euro col 50% sulla rivendita che rimarrà ai viola.

CHI SI COMPRA? FLASH: “IL COMO HA CHIESTO KEAN. VIOLA SU SOULÉ”