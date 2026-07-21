CSC Flash, contatti coi procuratori di Soulé. Il Como su Kean
Nuovo appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di calciomercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.
Il Como su Kean
Il Como ha chiesto informazioni ai procuratori di Kean: la risposta è stata che il giocatore sta bene a Firenze ma che per 40 milioni si può trattare. Da capire se ci saranno sviluppi concreti
Contatti per Soulé
La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Soulé che è in rotta con la Roma. Servirebbero 30 milioni se i viola lo volessero portare a casa.
Joao Mario caldo
Il terzino della Juve è un obiettivo concreto ma prima bisognerà cedere Dodo e/o Fortini. Il primo è in trattativa con la Roma, il secondo può andare al Torino. Per Joao Mario si potrebbe proporre il prestito con diritto.
Distefano all’Empoli
Distefano ha salutato la Fiorentina: si trasferisce all’Empoli per 200 mila euro col 50% sulla rivendita che rimarrà ai viola.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati