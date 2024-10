KAYODE, Il terzino scalpita per la titolarità di domani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ripartendo dalle indicazioni di Raffaele Palladino, scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina a Genova non dovrebbe cambiare drasticamente volto. L'incontro coi rossoblù prevede grosso modo l'impiego dei titolari a partire da De Gea, portiere fisso in campionato. La linea difensiva potrebbe subire un leggero ritocco a destra, con Kayode che spera in un'occasione al posto di Dodo, e al centro laddove Comuzzo non recuperasse la forma ottimale. In quel caso lo sostituirebbe Martinez Quarta.

Per il resto, ancora fiducia a capitan Ranieri così come a Gosens, che ormai si è guadagnato il posto fisso sulla corsia di sinistra al posto di Biraghi. In mediana nuova maglia da titolare per Adli, al fianco forse di Richardson che non è escluso subentri a Cataldi, non al meglio. Infine il reparto offensivo. Colpani occuperà la fascia destra, mentre Beltran il centro della trequarti confermandosi la prima scelta dell'allenatore per ovviare all'assenza di Gudmundsson. A sinistra ancora l'inamovibile Bove, e davanti Kean a meno di ricadute.