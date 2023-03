JOVIC, Oggi occasione importante per il serbo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nei pensieri di Italiano, come riportato dal Corriere dello Sport, c'è stata sicuramente la formazione che l'allenatore viola ha potuto provare soltanto ieri nell’unico allenamento tra il Sivasspor e i giallorossi di Baroni, ed è quindi probabile che un paio di scelte se le sia portate dietro fino a oggi. A cominciare dall’attacco. Cabral ha fatto uno scatto secco e perentorio, adesso sta a Luka Jovic rispondere in questo testa a testa tra centravanti che, finalmente a suon di gol, fa solo che bene alla Fiorentina. Settimo gol nelle ultime otto partite per il brasiliano a Sivas, dove il serbo è stato praticamente spettatore dopo essere arrivato in Turchia soltanto nella serata precedente la gara per via del problema burocratico che l’ha costretto alcuni giorni a Madrid. L’ex Basilea è uno di quelli che ha speso tanto giovedì sera in Conference League e la necessità di cambiare volto e pelle alla squadra oggi contro il Lecce diventa una necessità per Italiano: ci si aspetta che Jovic sia uno dei beneficiari e avrà così la possibilità di rispondere all’amico-rivale. Inoltre, uno tra Gonzalez e Ikoné lascerà il posto a Saponara, mentre Barak da trequartista farà rifiatare Bonaventura. In difesa, rientra Biraghi, Dodo è in vantaggio su Venuti a destra e nel mezzo Milenkovic sarà affiancato da Igor, mentre a centrocampo la coppia Amrabat-Mandragora potrebbe essere divisa per far spazio a Castrovilli.