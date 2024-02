ITALIANO, Voto 6,5 fin qui alla stagione. 9° in Serie A

FirenzeViola.it

All'interno del suo focus sugli allenatori in Serie A, il Corriere dello Sport dà anche un giudizio sulle stagioni fin qui dei tecnici delle squadre. Il primo posto se lo prende Simone Inzaghi anche se battendo di poco Thiago Motta: in ogni caso, voto 9 ad entrambi. Dietro di loro 8 ad Allegri e Gasperini che rincorrono in piena zona Champions, al quinto posto Maurizio Sarri che si prende 7,5. Poi 7 a De Rossi e Nicola, i due subentrati, così come a Palladino che si sta confermando con il suo Monza.

Al nono posto è il turno di Vincenzo Italiano che ha 7 punti in più del campionato scorso, una semifinale di Coppa Italia e gli ottavi di Conference nonostante il periodo non certo brillante della Fiorentina: voto 6,5. Passo indietro per Pioli che finisce decimo con un 6 in pagella.