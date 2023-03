ITALIANO, Il tecnico viola ora è alla prova del nove

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come riportato da Repubblica la Fiorentina è pronta a riprendere il proprio cammino e a vivere una full immersion tra campionato, Coppa Italia e Conference League in una primavera mai così intensa per incontri da giocare. Il primo snodo si chiama Inter, domani pomeriggio alle 18 a San Siro e sarà subito un bel test. Italiano da quando è alla guida dei viola pur avendo battuto tante grandi non è mai riuscito a ottenere i tre punti contro i nerazzurri, con soltanto un pareggio conquistato, quello dello scorso anno a San Siro per 1- 1, firmato da Torreira. Ragion per cui la missione milanese che partirà oggi sarà improntata alla ricerca di un grande risultato, anche per non vanificare la rincorsa in campionato messa a segno prima della sosta con quattro successi consecutivi. Tra l’Inter di domani e lo Spezia nel turno del sabato di Pasqua ci sarà l’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese, una gara dal peso specifico diverso e più decisivo delle altre di campionato. Ecco quindi che l’impiego dei nazionali verrà tarato proprio sull’impegno a Cremona rispetto che alla sfida di Milano, secondo un pensiero che già altre volte Italiano ha sperimentato, quello di privilegiare chi è rimasto a lavorare a Firenze rispetto a chi è andato con le proprie selezioni.