ITALIA, Biraghi out, Castro se la gioca con Soriano

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si parla di Nazionale e di quelli che potrebbero essere i convocati del ct Roberto Mancini in vista dei prossimi appuntamenti degli azzurri, con le qualificazioni ai Mondiali ormai alle porte. Secondo quanto scrive il quotidiano, l'unico calciatore della Fiorentina che è in predicato di essere chiamato dal commissario tecnico è Gaetano Castrovilli, che tuttavia per i recenti problemi fisici è in forse e dunque a questo giro potrebbe essere lasciato a casa in favore di Soriano del Bologna. Out invece Biraghi, che evidentemente non convince Mancini per le prove che sta offrendo in maglia viola, così come per il momento Bonaventura.