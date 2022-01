ISCO, Il ritratto del "fantasista pigro del Real Madrid"

La Gazzetta dello Sport sfrutta l'interesse della Fiorentina per Isco per fare un ritratto di quelli che viene definito il "fantasista pigro del Real Madrid". Un talento puro che si sta spegnendo piano piano, continua la rosea, finendo per essere marginale per tanti allenatori, da Solari ad Ancelotti. In questi anni si è anche rovinato il rapporto col pubblico: il madridismo accusa Isco di scarso impegno, gli rimprovera di mostrare interesse relativo per i colori, la maglia, il club e, cosa peggiore, per la corsa e l’impegno sul campo. Isco e Marcelo sono diventati i bersagli preferiti del pubblico.

La verità sta nel mezzo: le accuse a Isco sono senza dubbio esagerate, però è altrettanto vero che il giocatore non si è mai ribellato alla sua situazione. Isco sorride sempre, non fa storie, non protesta. Come detto, si è adattato a un ruolo marginale e così sta arrivando ai 30 anni, che compirà in aprile. Al Bernabeu nel 4-3-3 fatica a trovare una collocazione, poco dinamico per giocare in mezzo, poco offensivo per giocare in attacco: ma un cambio d'aria gli farebbe sicuramente bene.