Infortuni, incomprensioni e non solo: ecco il fallimento di Gudmundsson a Firenze

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Albert Gudmundsson non è più un giocatore della Fiorentina e, dopo il suo passaggio alla Lazio, certificato ieri sera, il Corriere dello Sport fa il punto sui suoi due anni in viola: era arrivato a Firenze con grandi aspettative e con un investimento importante da parte della Fiorentina. L'operazione prevedeva un prestito oneroso da 8 milioni di euro, con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 17 milioni, ai quali aggiungere 3,5 milioni di bonus, per un affare dal valore complessivo di 28,5 milioni di euro. Una cifra che, almeno sulla carta, avrebbe potuto rendere l'islandese il giocatore più costoso nella storia del club. Il riscatto, però, è stato poi ridimensionato e soprattutto il Gudmundsson ammirato con la maglia del Genoa non è più riuscito a riproporsi a Firenze.

A condizionare il rendimento dell'attaccante sono stati innanzitutto gli infortuni. Dopo appena un mese dal suo arrivo, infatti, Gudmundsson è stato costretto a fermarsi per cinque settimane a causa di una lesione al bicipite femorale. A complicare ulteriormente il suo percorso in viola c'è stata poi anche la vicenda giudiziaria legata all'accusa di molestie sessuali relativa a un episodio del 2023 in Islanda. Dopo una prima assoluzione, il caso è stato sottoposto a un nuovo processo su richiesta della Procura, conclusosi nuovamente con l'assoluzione definitiva del calciatore.

La storia tra Gudmundsson e la Fiorentina era iniziata il 22 settembre 2024, proprio contro la Lazio. L'islandese aveva fatto il suo esordio entrando nella ripresa e diventando subito decisivo: con due calci di rigore aveva infatti ribaltato l'iniziale vantaggio biancoceleste firmato Gila. Un debutto da protagonista che sembrava poter essere il primo capitolo di una storia importante. Invece, come sottolinea il Corriere dello Sport, quella tra Gudmundsson e la Fiorentina è rimasta una storia incompiuta.