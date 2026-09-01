Torreira sta spingendo con il Galatasaray per riuscire tornare a Firenze: la situazione
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Resta viva la possibilità di rivedere Lucas Torreira con la maglia della Fiorentina. L’uruguaiano, protagonista in viola nella stagione 2021/22 vissuta in prestito, vuole fortemente tornare a Firenze e si sta muovendo in prima persona per favorire l’intesa con il Galatasaray, che non sembra intenzionato a privarsi facilmente dell’ex Sampdoria. I contatti tra i due club sono continui, ma prima di chiudere l’operazione la Fiorentina deve liberare uno slot in mezzo al campo.
Il principale candidato all’uscita resta Rolando Mandragora, nonostante il centrocampista abbia manifestato la volontà di proseguire la sua avventura in viola. Lo riporta stamani La Repubblica.
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Rassegna stampa
Fagioli non è centrale per Grosso: per il Corriere dello Sport occhio al possibile addio last minute
Shopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.di Angelo Giorgetti
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1 Shopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
2 Scelte funzionali e un cambio generale di spogliatoio, in arrivo il finale di mercato. Dopo l’attacco, oggi in via di definizione anche il centrocampo
4 Commisso: “La nostra famiglia ha investito 1,1 miliardi nel club. Il futuro passa dalle giovanili”
Copertina
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
Tommaso LoretoAltri 3 schiaffi che sciupano la festa e scoperchiano una doppia responsabilità. Quella del ds per il ritardo nella costruzione della rosa e del tecnico per un’idea di gioco che non c’è
Pietro LazzeriniZirkzee vuole Firenze ma l'affare è in bilico. Njie a un passo, Mandragora verso l'addio. Thorstvedt aspetta, come Kean. A Grosso il compito più difficile della Serie A. Auguri Fiorentina, grazie per aver cambiato la mia vita
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