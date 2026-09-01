Torreira sta spingendo con il Galatasaray per riuscire tornare a Firenze: la situazione

Torreira sta spingendo con il Galatasaray per riuscire tornare a Firenze: la situazioneFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:18Rassegna stampa
di Redazione FV

Resta viva la possibilità di rivedere Lucas Torreira con la maglia della Fiorentina. L’uruguaiano, protagonista in viola nella stagione 2021/22 vissuta in prestito, vuole fortemente tornare a Firenze e si sta muovendo in prima persona per favorire l’intesa con il Galatasaray, che non sembra intenzionato a privarsi facilmente dell’ex Sampdoria. I contatti tra i due club sono continui, ma prima di chiudere l’operazione la Fiorentina deve liberare uno slot in mezzo al campo.

Il principale candidato all’uscita resta Rolando Mandragora, nonostante il centrocampista abbia manifestato la volontà di proseguire la sua avventura in viola. Lo riporta stamani La Repubblica.