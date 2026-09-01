Fagioli non è centrale per Grosso: per il Corriere dello Sport occhio al possibile addio last minute

Fagioli non è centrale per Grosso: per il Corriere dello Sport occhio al possibile addio last minute
Oggi alle 11:05Rassegna stampa
di Redazione FV

Secondo quanto riportato stamani dal Corriere dello Sport, resta ancora da chiarire la situazione di Nicolò Fagioli, il cui futuro a Firenze non appare così scontato. Il centrocampista ex Juventus non si sente pienamente centrale nel progetto tecnico di Fabio Grosso e sarebbe disposto a prendere in considerazione una nuova destinazione, soprattutto per ritrovare continuità e un ruolo più importante. La Fiorentina, dal canto suo, parte da una valutazione di 30 milioni di euro, cifra che al momento rende complicata una cessione a titolo definitivo.

Per questo, nelle ultime ore, potrebbe prendere forma la soluzione del prestito con diritto di riscatto, una formula in grado di conciliare le esigenze del club e quelle del giocatore. Il futuro di Fagioli resta quindi uno dei dossier da seguire con maggiore attenzione nel rush finale del mercato viola.