Fagioli non è centrale per Grosso: per il Corriere dello Sport occhio al possibile addio last minute
Secondo quanto riportato stamani dal Corriere dello Sport, resta ancora da chiarire la situazione di Nicolò Fagioli, il cui futuro a Firenze non appare così scontato. Il centrocampista ex Juventus non si sente pienamente centrale nel progetto tecnico di Fabio Grosso e sarebbe disposto a prendere in considerazione una nuova destinazione, soprattutto per ritrovare continuità e un ruolo più importante. La Fiorentina, dal canto suo, parte da una valutazione di 30 milioni di euro, cifra che al momento rende complicata una cessione a titolo definitivo.
Per questo, nelle ultime ore, potrebbe prendere forma la soluzione del prestito con diritto di riscatto, una formula in grado di conciliare le esigenze del club e quelle del giocatore. Il futuro di Fagioli resta quindi uno dei dossier da seguire con maggiore attenzione nel rush finale del mercato viola.
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