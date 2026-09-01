Franchi, tra riserve e secondo lotto: il futuro passa dalla Conferenza dei servizi

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Restano accesi i riflettori sul cantiere del Franchi, con il dibattito politico che si concentra soprattutto su costi e tempi dei lavori. Massimo Sabatini, riporta stamani La Repubblica, ha chiesto maggiore chiarezza sulle riserve avanzate dall’impresa, che per le prime tre quantifica richieste per circa 1,7 milioni e un possibile slittamento di 30 giorni. La voce principale riguarda la nuova lavorazione della Maratona, stimata in 1,4 milioni.

Da Palazzo Vecchio, però, l’assessora Letizia Perini ha precisato che non si tratta di spese inattese: le prime richieste riguardano interventi già commissionati, mentre la quarta è una valutazione dell’impresa sull’andamento dell’appalto. Sul secondo lotto resta invece la disponibilità della famiglia Commisso a sostenere il progetto. Il prossimo passaggio chiave sarà il pronunciamento della Conferenza dei servizi.