De Gea, errori e poca sicurezza: per La Repubblica il suo rilancio è nelle mani di Filippi

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Tra i problemi emersi in queste primissime gare della stagione per la Fiorentina, c’è da tenere di conto delle prestazioni di De Gea. Il portiere spagnolo non ha trasmesso la consueta sicurezza e ha avuto responsabilità in alcuni dei sette gol incassati contro Roma e Frosinone. Il numero uno decisivo ammirato due stagioni fa sembra ancora lontano, mentre riaffiorano gli errori già visti lo scorso anno e che si pensava fossero ormai alle spalle.

Ora toccherà al nuovo preparatore Filippi, fortemente voluto da Fabio Paratici, lavorare per ritrovare il miglior De Gea, anche sul piano della leadership. Lo riporta stamani La Repubblica.