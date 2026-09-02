Social Gonçalves saluta lo Sporting sui social: ecco l'emozionante messaggio del nuovo calciatore viola

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Dopo sei anni si chiude il capitolo di Pedro Gonçalves allo Sporting. Il nuovo acquisto della Fiorentina ha affidato ai social il suo saluto al club biancoverde e ai suoi tifosi, con un messaggio carico di emozione dopo un'avventura che lo ha visto protagonista assoluto. L'ex numero 8 lascia Lisbona dopo 239 partite, 97 gol e 58 assist, con all'attivo sette titoli di squadra e anche un titolo di capocannoniere. Numeri importanti che raccontano il peso avuto dal Pote nella storia recente dello Sporting e il legame costruito con l'ambiente.

Il messaggio: "Oggi saluto una casa che mi ha dato tanto. Ci sono addii difficili da scrivere e questo, senza dubbio, è uno di quelli", ha scritto Gonçalves. "Quando sono arrivato allo Sporting non avrei mai immaginato che avrei vissuto tutto questo. Sono stati tanti i gol segnati, i titoli, gli assist, i momenti felici e anche quelli in cui abbiamo dovuto rialzare la testa. Ma soprattutto porto con me le persone, la quotidianità dell'Academia, ogni volta che cantavate il mio nome al Jose Alvalade o in trasferta, i bambini che mi chiedevano una foto. Rimarranno per sempre nella mia memoria". Poi il riferimento al rapporto con il club: "Lo Sporting mi ha dato molto più di una maglia da indossare. Mi ha fatto crescere come giocatore e come persona. Sono un privilegiato per aver fatto parte della storia dello Sporting Clube de Portugal". Infine, il saluto ai tifosi: "Spero che sappiate che non dimenticherò mai quello che ho vissuto con voi. Grazie di tutto, ho vissuto uno dei miei sogni più grandi: essere campione con lo Sporting e vivere il Marquês vestito di verde e bianco. Siate sempre felici e continuate a sostenere lo Sporting, perché lo Sporting siete voi".

Parole che hanno immediatamente scatenato una pioggia di affetto da parte dei suoi ex tifosi. Sotto al post sono arrivati in massa messaggi di ringraziamento e riconoscenza per uno dei protagonisti degli ultimi anni del club portoghese. Adesso, per Pedro Gonçalves, è tempo di voltare pagina: nel suo futuro c'è la Fiorentina, ma il legame con lo Sporting, come dimostrano le sue parole e la reazione dei sostenitori biancoverdi, resterà inevitabilmente speciale.