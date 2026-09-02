Adesso tocca a Grosso. Corriere dello Sport: "Il mercato aumenta la pressione sul tecnico"

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Ora la palla passa a Fabio Grosso. Questo il concetto riportato stamani dal Corriere dello Sport, che analizza il mercato della Fiorentina. Probabilmente sarebbe stato preferibile metterlo nelle condizioni di lavorare con questo gruppo già un paio di settimane fa, prima della chiusura del mercato che ha portato in dote Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, ufficializzati a distanza di appena quarantotto ore dall'arrivo di Njie. Tre esterni offensivi e un centravanti chiamato a raccogliere il testimone lasciato da Kean: segnali che sembrano indicare con chiarezza la volontà della Fiorentina di virare con decisione sul 4-3-3, modulo che lo stesso Grosso aveva indicato come riferimento già durante la conferenza di presentazione del 9 luglio.

La situazione, però, impone al tecnico romano di ripartire praticamente da capo. Lo dicono i numeri: zero punti in classifica e sette reti incassate nelle prime due giornate. Il margine per intervenire non sarà ampio, ma il percorso scelto dalla società appare ormai definito. Gli ultimi innesti hanno consegnato a Grosso una rosa costruita sempre più sulle caratteristiche richieste dal suo calcio: adesso toccherà a lui dare forma a un'identità precisa, trovando la giusta combinazione tra qualità, solidità e risultati. Che piaccia oppure no, la Fiorentina ha deciso di seguire questa direzione.