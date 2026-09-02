Kean è già in barca sul lago di Como: "Non vedo l'ora di ricominciare qui"

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È iniziata ufficialmente l'avventura di Moise Kean con la maglia del Como. L'attaccante, arrivato dalla Fiorentina con un'operazione da 5 milioni di euro per il prestito e 35 milioni per il riscatto, è stato presentato nelle ultime ore anche attraverso i canali social del club lombardo. Nei video e nelle immagini pubblicate dal Como, il centravanti appare già perfettamente immerso nella sua nuova realtà, tanto da essere ripreso mentre naviga in barca sulle acque del Lago di Como, uno degli scenari simbolo della città.

Nel corso della di un breve video instagram, Kean ha parlato con entusiasmo della sua nuova esperienza: "Qui a Como ho trovato un ambiente compatto, tanti ragazzi con grande voglia di fare bene e un ottimo progetto. Il mister ha grandi idee in cui mi rispecchio molto: mi dà una carica enorme ed è una persona fantastica che saprà aiutarmi nel mio percorso. Non vedo l'ora di iniziare e di esultare presto insieme ai tifosi allo stadio".