Giuseppe Rossi: "Fiorentina? Sono fiducioso. Grosso è uno che ne capisce di calcio"

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Giuseppe Rossi torna a parlare. Lo fa ai microfoni della Fiorentina, a margine dell'evento che si è tenuto ieri al Viola Park, la cena di vigilia delle vecchie leggende viola in attesa della partita di stasera, Fiorentina Legends contro la selezione di Serie A Operazione Nostalgia. A poche ore dall'amichevole celebrativa per i cento anni di storia del club, queste le dichiarazioni di Pepito: "Per me è bellissimo essere qui e rivedere tanti amici. Fa sempre piacere vedere i miei ex compagni, è una bella festa. Questo evento è stupendo anche per noi che giochiamo, ma soprattutto per i tifosi che ci sono sempre stati vicini in questi cento anni di storia. Sono onorato di far parte di questo gruppo, ho portato tutta la famiglia e ci divertiremo sicuramente.

Oltre a quanto successo in campo, i fiorentini mi hanno sempre trattato come un figlio. Ho cercato di dare il massimo in campo e anche fuori. Qui c'è Manuel Pasqual, uno che mi ha fatto tanti cross anche se di testa non la prendevo mai. Poi Borja Valero, Gonzalo Rodriguez, tanti ricordi e tante vittorie, abbiamo lasciato tanto a Firenze e ora siamo qui per far divertire la gente, io credo di averlo fatto nel mio piccolo. La Fiorentina attuale si sta ricostruendo, serve un po' di tempo, lasciamoli lavorare, perché la qualità c'è e i giocatori ci sono, anche l'allenatore è uno che ne capisce. Sono fiducioso".