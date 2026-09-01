Gnonto-Fiorentina, nuovo jolly per Grosso: ecco il motivo per cui l'esterno è tornato in Italia

Gnonto-Fiorentina, nuovo jolly per Grosso: ecco il motivo per cui l'esterno è tornato in ItaliaFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:52Rassegna stampa
di Redazione FV

Wilfried Gnonto, esterno italiano classe 2003, è il dodicesimo rinforzo della Fiorentina in questa sessione estiva. Il giocatore arriva dal Leeds e offre a Fabio Grosso una soluzione in più sulle corsie, potendo agire sia a destra che a sinistra. L’attaccante è atterrato ieri sera a Peretola, intorno alle 22, e oggi sosterrà le visite mediche prima della firma.

L’operazione si chiuderà in prestito oneroso per 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Tra gli obiettivi di Gnonto c’è anche il ritorno in Nazionale: era stato Roberto Mancini a convocarlo per la prima volta in azzurro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.