INFORTUNI, A centrocampo possibili chances per Harder

Gli infortuni a centrocampo hanno raramente permesso a Palladino di avere l’intera mediana a disposizione. Ora, con l’assenza di Richardson, il tecnico dovrà affrontare il tour de force con quattro mezzali per due posti. Un numero comunque sufficiente, ma, come evidenzia La Nazione, le soluzioni non sono molte. Bove potrebbe essere utilizzato sempre più spesso al centro, grazie anche alle ottime prestazioni di Sottil che garantiscono maggiore flessibilità.

Non è escluso, però, che la società decida di intervenire sul mercato a gennaio per rinforzare il reparto. In alternativa, si potrebbe puntare su un altro giovane del vivaio: questa volta il nome è quello di Jonas Harder, classe 2005. Palladino ha già dimostrato di non avere timore nel lanciare i talenti della cantera viola, confermando la sua fiducia nei giovani.