Il valore della rosa è un paradosso, ma anche una speranza: il punto de la Nazione
Tra i motivi per credere alla salvezza, la Fiorentina può annoverare anche quello della rosa. Il valore di un gruppo che non è da ultimo posto, almeno sulla carta. Lo scrive la Nazione, che afferma, la classifica non mente ma qualche volta racconta solo parte della verità. L’organico costruito in estate – grazie alla conferma del nucleo forte che aveva spinto la Viola al 6° posto la scorsa stagione – è infatti il settimo più costoso del campionato, con un valore stimato oltre i 280 milioni di euro.
Stesso discorso per il monte ingaggi: quasi 65 milioni lordi, settimo dato della massima serie. Certo, i numeri non vanno in campo e non possono sostituirsi a mentalità e fiducia. Ma raccontano comunque un valore intrinseco che deve dare consapevolezza ai ragazzi di Paolo Vanoli.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati