Mutu: "Il problema della Fiorentina è tecnico. La rosa è buona ma non eccellente"
FirenzeViola.it
Adrian Mutu, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a OggiSportNotizie rilasciando alcune dichiarazioni sulla sua storia in viola ma anche sull'attualità: "Con Firenze ho un rapporto speciale - ha dichiarato l'ex numero 10 viola - I tifosi mi hanno sempre fatto sentire qualcosa di importante e ogni volta che torno in città sento la stessa energia di allora".
Poi parlando della squadra di Vanoli: "Ha una rosa buona ma non eccellente. Penso che manchi incisività offensiva, questo è il problema principale: crea tanto ma non concretizza. Le voci delle potenziali frizioni all'interno dello spogliatoio ci sono in ogni piazza, ma quello che si vede in campo è più un limite tecnico che un problema nello spogliatoio".
Pubblicità
Primo Piano
Le sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altrodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Le sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altro
3 Vanoli: "Ci serve un risultato importante. Albert sensibile sul rigore. Facciamo tutti un passo indietro"
Copertina
LiveVanoli: "Ci serve un risultato importante. Albert sensibile sul rigore. Facciamo tutti un passo indietro"
Angelo GiorgettiCronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Tommaso LoretoNon è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com