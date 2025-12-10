Mutu: "Il problema della Fiorentina è tecnico. La rosa è buona ma non eccellente"

Adrian Mutu, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a OggiSportNotizie rilasciando alcune dichiarazioni sulla sua storia in viola ma anche sull'attualità: "Con Firenze ho un rapporto speciale - ha dichiarato l'ex numero 10 viola - I tifosi mi hanno sempre fatto sentire qualcosa di importante e ogni volta che torno in città sento la stessa energia di allora".

Poi parlando della squadra di Vanoli: "Ha una rosa buona ma non eccellente. Penso che manchi incisività offensiva, questo è il problema principale: crea tanto ma non concretizza. Le voci delle potenziali frizioni all'interno dello spogliatoio ci sono in ogni piazza, ma quello che si vede in campo è più un limite tecnico che un problema nello spogliatoio".