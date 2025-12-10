Gennaio per sperare nella rimonta: la salvezza dei viola passa dal mercato
Di fronte a una corsa salvezza che si annuncia più affollata che mai, la Fiorentina resta forse l’unica tra le tante formazioni pericolanti a poter immaginare un mercato di gennaio capace di spostare davvero gli equilibri. Lo scrive la Nazione, che tra i motivi per sperare nella salvezza dei viola annovera anche la possibilità di invertire il trend nella sessione di gennaio. Non perché il club viva un momento florido sotto l'aspetto economico - il diktat dell’area tecnica è severo: si spende solo ciò che si incassa e senza cessioni si ragiona esclusivamente in termini di prestiti – ma perché, rispetto alle rivali, i viola possono ancora permettersi un profilo di intervento diverso.
Scrive il quotidiano locale: per storia, per appeal (nonostante il 20° posto) e soprattutto per la capacità di garantire ingaggi che altre non possono valutare. In una finestra invernale che si preannuncia povera di occasioni, la Fiorentina sa che dovrà fare una pesca mirata: pochi innesti ma di livello. E se il cammino in Conference dovesse proseguire, la carta del palcoscenico europeo diventerebbe un’arma decisiva per cercare di convincere alcuni giocatori ai margini dei top-club (ad esempio Jeremie Boga, in uscita dal Nizza).
